Здравствуйте, меня зовут Егор и я кредитный брокер.

На сайте пишу об опыте работы с банками, заемщиками, кредитными организациями. О подготовке к получению кредита, оформлению заявки, совершению ежемесячных платежей и т.д. Надеюсь, статьи будут полезны посетителям сайта.

Также даю бесплатные консультации, ответ будет опубликован на сайте в виде статьи.