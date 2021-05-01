Кредитный брокер

Здравствуйте, меня зовут Егор и я кредитный брокер.

На сайте пишу об опыте работы с банками, заемщиками, кредитными организациями. О подготовке к получению кредита, оформлению заявки, совершению ежемесячных платежей и т.д. Надеюсь, статьи будут полезны посетителям сайта.

Также даю бесплатные консультации, ответ будет опубликован на сайте в виде статьи.

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Айфон
Айфон в рассрочку с плохой кредитной историей

В современном мире различные товары, к примеру, смартфоны айфон, можно приобрести в рассрочку. Однако, с плохой кредитной историей есть нюансы в получении такого кредита.

Сбербанк ипотека
Ипотека в Сбербанке с плохой кредитной историей

Ипотека от Сбербанка с подпорченной КИ возможна, но имеет ряд ограничений, рассмотрим как плохая кредитная история влияет на получение жилищного кредита, а также по каким критериям Сбербанк оценивает заемщиков.

Семья
Ипотека под материнский капитал с плохой кредитной историей

Ипотека под материнский капитал является отличным подспорьем для многих граждан, однако, с плохой кредитной историей возможны препятствия получения кредита.

Монеты рука с ручкой
Кредит на погашение кредитов с плохой кредитной историей

В настоящее время для граждан существует возможность взять кредит на погашение ранее взятых им кредитов. С плохой кредитной историей у заёмщика такая возможность также есть, но с определенными нюансами.

конверт кредитные карты
Кредитные карты по почте с плохой кредитной историей

Как получить кредитную карту по почте с плохой кредитной историей, какие банки одобряют выдачу кредиток с плохой КИ?

Парад солдат
Военная ипотека с плохой кредитной историей

Качество кредитной истории оказывает большое влияние на результат получения кредита любой группы заемщиков, даже для военнослужащих. Но наличие у последних господдержки дает некоторое преимущество. Рассказываем как и где получить кредит военнослужащему даже с плохой кредитной историей.

Ответы на вопросы

  • Реструктуризация кредита с плохой кредитной историей
  • Одобрят ли кредит в Русском Стандарт Банке
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