Здравствуйте, меня зовут Егор и я кредитный брокер.
На сайте пишу об опыте работы с банками, заемщиками, кредитными организациями. О подготовке к получению кредита, оформлению заявки, совершению ежемесячных платежей и т.д. Надеюсь, статьи будут полезны посетителям сайта.
Также даю бесплатные консультации, ответ будет опубликован на сайте в виде статьи.
В современном мире различные товары, к примеру, смартфоны айфон, можно приобрести в рассрочку. Однако, с плохой кредитной историей есть нюансы в получении такого кредита.
Ипотека от Сбербанка с подпорченной КИ возможна, но имеет ряд ограничений, рассмотрим как плохая кредитная история влияет на получение жилищного кредита, а также по каким критериям Сбербанк оценивает заемщиков.
Ипотека под материнский капитал является отличным подспорьем для многих граждан, однако, с плохой кредитной историей возможны препятствия получения кредита.
В настоящее время для граждан существует возможность взять кредит на погашение ранее взятых им кредитов. С плохой кредитной историей у заёмщика такая возможность также есть, но с определенными нюансами.
Как получить кредитную карту по почте с плохой кредитной историей, какие банки одобряют выдачу кредиток с плохой КИ?
Качество кредитной истории оказывает большое влияние на результат получения кредита любой группы заемщиков, даже для военнослужащих. Но наличие у последних господдержки дает некоторое преимущество. Рассказываем как и где получить кредит военнослужащему даже с плохой кредитной историей.